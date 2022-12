La Juve Next Gen sul cammino del Foggia. Semifinale di Coppa Italia contro la Signora per i rossoneri di Gallo

Si sono giocati i quarti di finale della Coppa Italia di serie C. Le semifinali (Virtus Entella-Vicenza e Juventus Next Gen-Foggia) sono previste con partite di andata e ritorno il 18 gennaio e il 15 febbraio 2023 (da decidere con sorteggio chi disputerà la prima in casa).

Risultati/ Gara 1 Virtus Entella – Renate 5-2; Gara 2 Viterbese – L.R. Vicenza 0-2; Gara 3 Padova – Juventus Next Gen 1-2; Gara 4 Foggia – Catanzaro 2-0.

Semifinali (18-1-2023 e 15-2-2023) Virtus Entella-Vicenza e Juventus Next Gen-Foggia (sorteggio per chi giocherà l’andata in casa) (Italpress).