Immacolata ricca di appuntamenti a Troia, accensione dell’albero in piazza e spettacoli per i bambini

Immacolata ricca di eventi a Troia. Il programma dell’8 dicembre preparato dall’amministrazione guidata da Leonardo Cavalieri prevede iniziative per gli adulti ed i bambini. Si parte alle 9:30 con l’apertura della nuova sede del museo della civiltà contadina vivente, all’ex convento di San Domenico, con la presenza delle autorità cittadine e dei soci.

Poi, alle 11, la visita al presepe allestito dall’associazione in piazza della Vittoria (monumento ai caduti). A mezzogiorno è previsto il raduno in piazza Cattedrale per la processione verso piazza de Pazzis. Nel pomeriggio, alle 17, lo spettacolo e l’animazione per i bambini in piazza Giovanni XXIII, con musica, distribuzione di caramelle, zucchero filato e gonfiabili. In serata, alle 20, l’accensione dell’albero di Natale a cura dell’amministrazione.