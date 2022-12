Roseto Valfortore diventa un villaggio al servizio degli elfi. “Serata emozionante grazie all’impegno di tutti”

Un intero paese trasformato in un villaggio al servizio degli elfi dove l’aria di Natale si respira come entri nella piccola comunità dei Monti Dauni. Sabato sera Roseto Valfortore ha aperto ufficialmente il calendario di eventi che attireranno migliaia di visitatori fino al prossimo 20 gennaio 2023. La parata dei bambini in maschera e la marcia degli Elfi hanno condotto gli ospiti all’ingresso del centro storico per l’accensione dell’albero di Natale alla presenza dell’assessora regionale al Welfare Barone, del sindaco di Lucera Pitta di Alberona De Matthaeis e di Pietramontecorvino Giallella, del presidente del Gal De Vita e del sindaco di Castelfranco in Miscano Giallonardo.

“È stata una serata emozionante – ha sottolineato il sindaco di Roseto Valfortore Lucilla Parisi – e questo grazie all’impegno di tutte le associazioni e i volontari che hanno creduto sin dal primo momento in questo progetto che renderà ancora più magico il nostro paese”.

È facile rendere speciale il Natale in uno dei borghi storici più belli d’Italia. Ma, il Comune di Roseto ha voluto arricchire ogni angolo del paese creando un percorso che ha condotto gli ospiti alla passeggiata romantica, passando per la pista ghiacciata, fino ad arrivare al giardino incantato e per finire alla Casa degli Elfi. Ed è qui che i visitatori sono rimasti colpiti dall’atmosfera natalizia che ha coinvolto soprattutto i bambini. La Casa degli Elfi è sicuramente l’attrattiva principale di Roseto che consentirà di scoprire la stanza dove i piccoli amici di Babbo Natale confezionano i regali, scoprire il Polo Nord dove vivono gli orsi, la camera da letto di mamma elfo e babbo elfo e tante altre sorprese che doneranno emozioni a tutti i visitatori. Per le scuole e gruppi organizzati che prenderanno la visita a Roseto sarà data la possibilità di prendere parte a laboratori alla scoperta di antiche tradizioni culinarie e artigianali. Benvenuti a Roseto piccola capitale del Natale in Puglia.