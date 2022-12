Elezione Ordine Avvocati di Foggia, Luigi Leo lancia la sfida e presenta la sua squadra. “Per una giustizia più equa”

L’avvocato foggiano Luigi Leo lancia la sfida in vista delle elezioni dell’Ordine Avvocati di Foggia in programma a gennaio 2023. “Siamo pronti alla competizione elettorale – scrive -. Una magnifica squadra in campo. Rinnoveremo radicalmente l’Avvocatura di Capitanata. Avvocati, Magistrati, Cancellerie, Segreterie ed Utenti saranno orgogliosi di interloquire con noi”.

Secondo Luigi Leo “solo un’Avvocatura veramente libera ed indipendente potrà assicurare a tutti una giustizia più equa e più equilibrata. Mai più permetteremo ciò che accadde durante la pandemia da Covid in cui gli avvocati accettarono di relegarsi in panchina. Il caos regnò sovrano ed i diritti fondamentali dei cittadini furono totalmente repressi”.

I candidati all’Ordine a sostegno di Leo sono Laura Raffaeli, Saverio Battista, Irene Russo, Immacolata d’Antoni, Rosanna Tafanelli, Michele Fusillo, Mario Tredanari, Giovanni Giuliano, Giovanni Tricarico, Caterina Monopoli, Ilario Valente, Andrea Petito e Antonio Vigiano.