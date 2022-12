“Vale la pena visitare il museo di Ascoli Satriano per un pezzo unico al mondo per il soggetto e il cromatismo: i grifoni”. È Vladimir Luxuria a sponsorizzare, sui social, una delle bellezze delle provincia di Foggia, i fantastici grifoni di Ascoli Satriano. La star tv posa insieme alla scultura in una foto che ha già ottenuto centinaia di like.