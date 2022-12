Rifiuti ingombranti e dove trovarli. Ironia sui social: “Aperto a Foggia un altro punto vendita di Divani&Divani”

Rifiuti ingombranti e dove trovarli. A Foggia si susseguono le segnalazioni di oggetti d’arredo abbandonati in varie zone della città. Ma in via San Lorenzo, nei Quartieri Settecenteschi, hanno fatto le cose in grande. Poltrone e divani stazionano nei pressi dei cassonetti in bella mostra.

La foto postata dalla dirigente del Liceo Volta, Gabriella Grilli che sui social ironizza: “Aperto a Foggia un altro punto vendita di Divani&Divani. Giustamente la casa dietro non è pronta e qualcuno intanto pensa ad arredarla”.