Natale 2022 a Foggia, i commissari valutano e accettano 34 eventi. “Un’offerta ricca e variegata”

Sono 34 le proposte per il Natale arrivate al Comune di Foggia dopo l’avviso pubblico per l’organizzazione di eventi nel corso delle festività natalizie.

Ci sono quasi tutte le realtà culturali della città. Da Spazio Baol con le Questioni Meridionali Winter alla Canta Napoli di Micky Sepalone passando per Radiospia di Marco Maffei impegnato nella filiera culturale al Teatro della Polvere e l’associazione Mamamà e ArcheoLogica che proporrà un corteo storico per le vie del centro. Ci sarà spazio anche per i bellissimi costumi teatrali della Sartoria Shangrillà, che ha proposto una sfilata dei Re Magi.

Come si legge nella determinazione dirigenziale tradizionalmente il Comune di Foggia – attraverso il Servizio Cultura – organizza il programma di manifestazioni per il periodo natalizio, rassegna artistica e culturale in cui sono inseriti spettacoli, concerti, rappresentazioni, eventi e manifestazioni varie in grado di offrire opportunità di svago, divertimento ed anche crescita culturale.

“L’amministrazione comunale intende, anche per questo periodo festivo 2022-2023, riproporre tale esperienza con un’offerta ricca e variegata nel convincimento che tali iniziative contribuiscano alla crescita culturale della collettività cittadina e ne rafforzino il senso di appartenenza; il fine principale di tali manifestazioni è quello dell’aggregazione sociale così da creare occasioni per ritrovarsi e vivere in lieta condivisione i momenti più importanti delle festività natalizie. L’animazione della città con questo genere di manifestazioni agevola e favorisce il commercio e la vitalità del tessuto economico, con beneficio per le tutte le attività produttive e commerciali”, si specifica nell’atto amministrativo voluto dai commissari straordinari.