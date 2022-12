“Foggia condannata all’agonia, grazie governo Meloni!”. Critiche di Mainiero dopo proroga ai commissari

“Foggia condannata all’agonia, grazie governo Meloni! Il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha deciso che Foggia dovrà convivere per altri 6 mesi con gli errori, la sciatteria amministrativa e l’inadeguatezza della Commissione Straordinaria”. Lo riporta l’ex consigliere comunale Giuseppe Mainiero in un comunicato stampa. “Una decisione politica, come lo è stata quella dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Non che mancassero le opacità, le zone grigie, le frequentazioni ambigue – soprattutto da parte di esponenti di Fratelli d’Italia – o gli episodi molto sospetti che hanno portato agli arresti e alla richiesta di rinvio a giudizio per l’ex Sindaco Landella ed esponenti del centrodestra con le accuse di peculato, corruzione e tentata concussione. La norma, però, è chiara: sia lo scioglimento che la concessione della proroga sono precise scelte politiche e non ‘freddi’ atti burocratici”.

E aggiunge: “Dopo aver provocato il commissariamento per mafia, il centrodestra ‘regala’ ai foggiani altri 6 mesi di agonia con quegli stessi commissari che hanno fallito su tutti i fronti, come i cittadini sanno benissimo. Dopo circa 15 mesi di nulla, Giorgia Meloni e i suoi ministri invece di restituire ai foggiani il diritto ad eleggere i propri amministratori concedono ai Commissari i tempi supplementari necessari per fare altri danni. Dopo aver letteralmente distrutto Foggia con l’amministrazione Landella, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia danno ad un’inutile gestione commissariale altri 6 mesi di ‘recupero’. Andremo al voto ad ottobre del 2023. Fino ad allora, possiamo scommetterci, non un solo problema sarà risolto e non una sola emergenza sarà affrontata seriamente. Grazie presidente Meloni. Grazie governo. Grazie centrodestra. I cittadini, sappiatelo, avranno buona memoria quando finalmente anche a Foggia ritornerà la democrazia. Solo così ‘la pacchia’ sarà finita per davvero”. (In alto, la commissaria Magno)