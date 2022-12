Omicidi a Foggia: in un video Di Rienzo e Corvino ballano e fanno i trenini. I due uccisi nel giro di un mese

In un video postato qualche giorno fa sui social si vedono chiaramente due vittime di omicidi compiuti a distanza di poche settimana a Foggia mentre ballano insieme in una sorta di trenino nel corridoio di un appartamento con altre persone. Si tratta di Nicola Di Rienzo, di 21 anni, ucciso la sera di domenica scorsa a Foggia da un 17enne con il quale aveva presumibilmente in comune affari illeciti, e di Agostino Corvino pregiudicato, nipote del boss Raffaele Tolonese, e venditore ambulante di frutta e verdura ucciso davanti ad un chiosco la sera del 3 novembre mentre festeggiava il suo 50esimo compleanno.

Il video è stato postato da un’amica di Di Rienzo che ha allegato la didascalia “Riposa in pace e salutami a zio”. Di Rienzo e Corvino sarebbero lontani parenti. Le immagini del ballo ripreso da uno smartphone stanno facendo il giro del web. (Ansa)

