Cerimonia di consegna delle Toghe d’Oro. Appuntamento nella Corte d’Assise del Tribunale di Foggia

Si terrà sabato 3 dicembre, con inizio alle ore 10 nell’Aula di Corte d’Assise del Tribunale di Foggia, la cerimonia di consegna delle Toghe d’Oro. Ne dà notizia l’Ordine degli Avvocati del Foro di Foggia sottolinenando l’importanza dell’iniziativa che è finalizzata “non solo ad onorare quanti celebrano i 50 anni di professione forense – ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Gianluca Ursitti – ma anche per ricordare il valore etico di un lavoro che esercitiamo in piena libertà, autonomia e indipendenza per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia”.

La solenne cerimonia sarà introdotta dal presidente del Consiglio dell’Ordine, cui seguiranno gli interventi del presidente del Tribunale di Foggia, Sebastiano Gentile e Ludovico Vaccaro, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

Il programma prevede il contributo dei rappresentati di tutti gli organismi forensi a livello distrettuale e nazionale. Tredici le toghe di cui verranno insigniti gli avvocati Mario Argenio, Luigi Ciano,Matteo Clima, Pierluigi Costa, Massimo D’Arcangelo, Marcello De Vivo, Luigi Follieri, Giulio Gentile, Mattia Iossa, Rocco Mangino, Roberto Pucillo, Giangiuseppe Ricci e Antonio Carbone (alla memoria).