Convenzione tra Puglia e Lombardia per attivazione servizio 112. Tre centrali operative: una è a Foggia

Per l’attivazione del nuovo numero unico di emergenza ‘112’ la Regione Puglia si avvarrà dell’aiuto dell’Agenzia regionale emergenza-urgenza (Areu) della Lombardia. È quanto deciso oggi dalla Giunta regionale pugliese. “La Giunta – si legge in una nota al termine della riunione – ha condiviso la necessità di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia regionale emergenza urgenza Lombardia, del relativo know how e software applicativo per l’attivazione e l’avvio del servizio 112″.

È stato quindi approvato lo “Schema di convenzione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Lombardia per l’attivazione nella Regione Puglia del servizio Nue 112 secondo il modello della centrale unica di risposta”. Lo schema di convenzione disciplina tutti gli aspetti connessi alle attività di formazione, supporto organizzativo e operativo all’avvio del servizio nelle centrali operative di Modugno (Bari), Foggia e Campi Salentina (Lecce). (Ansa)