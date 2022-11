Schianto mortale sulla tangenziale di Foggia, deceduto un anziano. La sua auto contro un tir

Un uomo di 78 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla tangenziale 673 alla periferia di Foggia. L’uomo era alla guida di una utilitaria quando, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente con un autoarticolato che giungeva nel senso opposto di marcia. L’auto della vittima è rimasta incastrata nella parte anteriore del tir. Vani i tentativi di rianimare il 78enne. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco. (Ansa).

