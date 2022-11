Clamoroso allo Zaccheria, Foggia ribaltato dal Cerignola nel secondo tempo. Finisce 2-3

In uno Zaccheria deserto va in scena il derby Foggia-Cerignola, gara valida per la quattordicesima giornata di Lega Pro. I rossoneri sono reduci da otto risultati utili consecutivi, gli ospiti dal pareggio interno contro il Picerno. Nonostante ciò, le due squadre sono distanti un solo punto in classifica. Gallo si affida alle certezze, schierando il 3-5-2 auspicabile alla vigilia: Nobile; Malomo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Vuthaj. Stesso modulo per il Cerignola di Pazienza (3-5-2): Saracco; Campomaggio, Allegrini, Blondett; Achik, Langella, Tascone, Sainz-Maza, Russo; D’Andrea, Malcore.

La cronaca

All’11’ Achik avanza pericolosamente e conclude rasoterra, col pallone che esce di poco fuori. Al 13’ il Foggia costruisce una bellissima azione in velocità che Vuthaj vanifica clamorosamente a porta sguarnita. Al 18’ i satanelli passano in vantaggio con un gol siglato direttamente da calcio d’angolo da Costa. Al 31’ Malcore si libera al limite dell’area e calcia a giro, facendo venire i brividi a Nobile. Al 44’ Maza ci prova da calcio di punizione, ma Nobile blocca agevolmente. Il primo tempo termina 1-0.

Il secondo tempo si apre col Cerignola all’attacco, ma il Foggia raddoppia il vantaggio al 52’: Peralta scambia con Garattoni e trafigge Saracco sul secondo palo. Al 57’ il Cerignola si riporta in carreggiata con la rete di Russo, servito splendidamente con un colpo di tacco da Malcore. Gli ospiti sfiorano anche il pareggio due minuti dopo con Maza, ribattuto dalla difesa rossonera. Al 65’ Gallo sostituisce Peralta e Garattoni con Tonin e Leo. Al 67’ il Foggia riparte in superiorità numerica, ma Tonin calibra male il passaggio e getta alle ortiche una grossa occasione. Sul capovolgimento di fronte, è decisiva la scivolata di Malomo che sbarra la strada a Neglia. Il Cerignola continua ad attaccare senza sosta e al 73’ Malcore pareggia i conti, sfruttando un’uscita fuori tempo di Nobile. All’80’ gli ofantini completano addirittura la rimonta: Neglia taglia alle spalle della difesa di casa e fa passare il pallone sotto le gambe di Nobile. Il Cerignola si aggiudica il derby di Capitanata con una rimonta incredibile. Tanti rimpianti per il Foggia che fino al 2-0 avevano il pieno controllo del match. Allo Zaccheria termina 2-3.