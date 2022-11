Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Foggia un incontro “Per non perdere la strada”

Si avvicina la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in programma il 25 novembre. A Foggia è tutto pronto per l’incontro della Cgil dal titolo “Per non perdere la strada, riflessioni e cammini da percorrere insieme. Ogni giorno. Ovunque”.

Appuntamento alle ore 18 del 25 novembre nella sala convegni del sindacato in via della Repubblica 68, Foggia. Il claim in locandina: “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”. L’evento è sostenuto anche da Auser Foggia, Link Foggia, Belle Ciao e Coordinamento Donne Spi.