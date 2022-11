Strappa collanina ad un uomo che passeggia con la moglie in centro a Foggia, arrestato 21enne

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 21 anni ritenuto presunto responsabile del reato di furto con strappo consumato in pieno centro a Foggia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dall’ufficio gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura.



L’attività d’indagine svolta dagli investigatori della squadra mobile della Questura, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di fare emergere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto, anche attraverso la visione delle immagini di video sorveglianza presenti nel luogo dell’evento.



I fatti risalgono alla sera dello scorso 3 settembre quando il giovane, già noto per i suoi precedenti specifici per reati contro il patrimonio, avrebbe afferrato la catenina con medaglietta in oro di un uomo, che passeggiava tranquillamente con la moglie, strappandola con violenza, per poi darsi alla fuga. Il giovane, al termine delle operazioni, è stato condotto nel carcere di Foggia. Sono in corso le indagini per verificare la relazione tra il 21enne ed altri episodi di furto con strappo avvenuti in città.

“Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’autorità giudiziaria – riporta una nota della Questura – e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva”.



