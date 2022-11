“Il ritorno di Caino”, al via il percorso dedicato all’esperienza dell’Esecuzione Penale Esterna. Con Ulepe e Csv Foggia

Al fine di sostenere il coinvolgimento del mondo del Terzo Settore nella costruzione del sistema della giustizia di comunità, l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e Basilicata, in collaborazione con i CSV delle due regioni, nel mese di settembre 2022 ha promosso giornate di sensibilizzazione, promozione e formazione a distanza destinate ai volontari, intitolato “SALE per PEPE”.

Il secondo step del progetto, di carattere locale e articolato per la Capitanata dall’ULEPE di Foggia in collaborazione con il CSV Foggia, consta di due incontri on line (martedì 6 e 13 dicembre 2022, ore 15.00 – 17.00) e di un open day che si terrà martedì 20 dicembre 2022, dalle ore 15.00 alle 17.00, presso l’ULEPE di Foggia (Viale degli Aviatori, 126). Il tema del percorso locale organizzato in Capitanata è “Il ritorno di Caino – libero racconto dell’esperienza dell’Esecuzione Penale Esterna in Capitanata”.

La prima giornata di formazione on line sarà dedicata ai volti e al territorio di riferimento. Il focus sarà sull’ufficio di esecuzione penale esterna e sulle figure professionali; ampio spazio sarà riservato all’esperienza del volontariato e alle azioni che incontrano i bisogni. La seconda giornata sarà, invece, dedicata al racconto di associazioni e volontari che illustreranno le esperienze maturante in collaborazione con l’ULEPE Foggia.

“I volontari negli UEPE – spiegano gli organizzatori – collaborano alle attività di sostegno ai bisogni ed alle esigenze del reo e del suo ambiente familiare, nella realizzazione di progetti integrati di inserimento sociale e lavorativo. Importante può essere il ruolo svolto nel supporto ai detenuti domiciliari, in particolare per il disbrigo di pratiche amministrative o di accompagnamento presso i presidi socio–sanitari. Rilevante può diventare anche l’attività di sostegno agli immigrati tramite interventi di mediazione culturale e linguistica, consulenza giuridico – legale e collegamenti con i servizi istituzionali.”

L’iscrizione è aperta a tutti i volontari e aspirati volontari di Capitanata e dei comuni BT Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli interessati ad approfondire l’argomento; sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per iscriversi compilare il modulo al link https://forms.gle/nTWexkUzvHFtfP8J9 (presente anche sul sito del CSV Foggia, www.csvfoggia.it); il termine per le iscrizioni è fissato al 1 dicembre 2022. (In alto, la sede Ulepe in viale degli Aviatori)