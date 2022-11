A Mattinata il primo incontro su Nomadismo Digitale e Comunità intraprendenti. Ecco Rete HUBitat & Anima Living Network

Il 18 novembre 2022, dalle 10.30 alle 13.00, presso l’HUB Mad Mall di Mattinata (FG) in via Torquato Tasso SNC, si terrà il primo incontro del gruppo di lavoro su Nomadismo Digitale e Comunità Intraprendenti, organizzato da HUBitat – la Rete di Hub territoriali su Innovazione e Sostenibilità, il WMF – Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta, Anima Living Network e il Centro Studi Bauman con il patrocinio del Comune di Mattinata e della della Regione Puglia.

A seguito dell’inaugurazione dell’Hub della Rete HUBitat “Mad Mall” – dello scorso aprile – le 12 comunità garganiche coinvolte nella Rete HUBitat e in Anima Living Network hanno reso il Gargano un collettore di esperienze da replicare in tutto il territorio regionale e nazionale. HUBitat, WMF e Anima Living Network hanno perciò costituito il gruppo di lavoro con l’obiettivo di fare del Gargano il primo centro di sperimentazione sul nomadismo digitale e le comunità intraprendenti in Italia. L’ideatore del WMF, Cosmano Lombardo, motiva così la costituzione del gruppo:

Il processo di innovazione di un Paese passa attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà che lo compongono. In linea con la progettualità nazionale di HUBitat, con questo gruppo vogliamo supportare l’attrattività dei territori e incentivare lo scambio di esperienze tra i nomadi digitali. L’esperienza della Rete HUBitat e Anima Living Network ci ha insegnato che un territorio diventa competitivo se le comunità locali sono coinvolte e intraprendenti.

Le linee di intervento del gruppo di lavoro vertono infatti su questi due assi: la formazione sui temi dell’ospitalità, dell’innovazione e del digitale; e la creazione e abilitazione di coworking e learning pods.

Il CEO di Anima Living Network, Massimo Ciuffreda, in merito al focus dell’evento: Se parliamo di nomadismo digitale, i nostri territori diventano competitivi rispetto ad altri se siamo capaci di coinvolgere le nostre comunità in dinamiche innovative, uscendo dalla narrativa della bellezza come unico punto di forza. L’esperienza “Mattinata & Gargano” ci conferma che attraverso un supporto all’animazione territoriale e alla continua formazione, le comunità diventano intraprendenti e l’accoglienza si trasforma anche in opportunità, scambio di know-how e di esperienze.



L’incontro tratterà punti operativi utili a sviluppare le linee d’azione comuni, coinvolgendo la Regione Puglia e i principali attori di tutto il territorio pugliese, tra cui il Comune di Mattinata in qualità di capofila delle comunità garganiche e come promotore di una progettualità comune a livello regionale, mentre il centro studi “Bauman” entra nel partenariato focalizzandosi sui temi legislativi.

Ospiti e partecipanti dell’incontro saranno:

Raffaele Piemontese – Vicepresidente della Regione Puglia

Gianfranco Lopane– Assessore al Turismo della Regione Puglia

Alessandro Delli Noci – Assessore alle Politiche Giovanili e Innovazione della Regione Puglia

Michele Bisceglia – Sindaco di Mattinata

Paolo Valente – Assessore Turismo del Comune di Mattinata

Rosa Latino – Consigliera all’ Innovazione del Comune di Mattinata

Cosmano Lombardo – CEO Search-On & HUBitat/WMF

Fabrizio Manzulli – Assessore all’Innovazione e allo Sviluppo Econ. del Comune di Taranto

Emma Taveri – Assessore al Turismo del Comune di Brindisi

Massimo Ciuffreda – CEO Anima Living Network

Roberto Covolo – Staff del Sindaco del Comune di Bari

Antonio Stasi – Professore dell’Università di Foggia

Pasquale Castellano – Direttore del Centro Studi Bauman

Marco Cataldo – Presidente di Officine Cantelmo Lecce