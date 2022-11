Muratori, autisti, cuochi e altro ancora. Centri per l’Impiego di Foggia e provincia: 73 profili professionali richiesti

Si segnala l’avviso di avviamento a selezione ex art. 16 L.56/87 per la copertura di n. 4 posti a tempo determinato e pieno per l’a.a. 2022/23 per il profilo di Coadiutore presso il Conservatorio di Musica U. Giordano di Foggia – sezione staccata di Rodi Garganico (FG). Per consultare il bando e per la domanda di partecipazione cliccare sul link https://bit.ly/3UAMbbu

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, i cittadini e le aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia). Inoltre, sulla pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia vengono diffuse le offerte di lavoro aggiornate e le novità e gli eventi organizzati sul territorio (recruiting day, corsi di formazione, giornate informative su tirocini, start up e molto altro).