Colpo del Foggia a Monopoli, derby vinto 0-2. La banda di mister Gallo in piena zona playoff

Il Monopoli ospita il Foggia al Veneziani nella tredicesima giornata di campionato. I rossoneri vogliono allungare la scia di risultati utili consecutivi e Gallo si affida ancora al 3-5-2, dando però spazio a Peralta in attacco sin dal primo minuto. Questa la formazione titolare dei satanelli: Nobile; Sciacca, Malomo, Di Pasquale; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Rizzo; Peralta, Vuthaj. Pancaro schiera i padroni di casa in maniera speculare al Foggia, con il 3-5-2: Vettorel; De Santis, Drudi, Fornasier; Viteritti, De Risio, Manzari, Bussaglia, Falbo; Montini, Starita.

La cronaca

La partita si mette subito in discesa per il Foggia: al 14′ Vuthaj ruba il tempo a Vettorel, che nell’occasione viene soltanto ammonito. Dalla punizione Di Pasquale ribatte in rete la respinta iniziale della barriera siglando lo 0-1. Al 20′ giunge la reazione del Monopoli con una conclusione alta di Falbo. Al 34′ Peralta serve Petermann che a botta sicura colpisce il palo. Al 39′ Montini pareggia il punteggio, ma viene ravvisata una posizione di fuorigioco. All’intervallo il Foggia è in vantaggio di una rete a zero.

Nella seconda frazione di gara il Monopoli cerca di amministrare il match alla ricerca del pareggio e la prima vera chance capita sui piedi di Viteritti al 59′. Al 74′ Petermann per poco non beffa il portiere del Monopoli e sul capovolgimento di fronte Nobile vola sul secondo palo e nega il pareggio a Simeri. I tentativi del Monopoli risultano però vani e all’81’ D’Ursi con uno scavetto pesca Vuthaj che di testa segna il raddoppio. L’ultimo lampo del Monopoli porta la firma di Fella, anche lui ribattuto benissimo da Nobile. Il Foggia vince 0-2 e aggancia il Monopoli in classifica.