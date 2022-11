A Foggia il giorno del dolore per Gigi, don Giulio: “Ora silenzio, non possiamo capire sempre tutto”

Una folla commossa ha partecipato ai funerali di Gigi Ippolito, uno dei due piloti morti nello schianto dell’elicottero di Alidaunia sabato 6 novembre. Alla cerimonia funebre che si è tenuta nel pomeriggio di oggi nella Cattedrale di Foggia, erano presenti, oltre alla famiglia, tantissimi amici (anche Gegè Telesforo) e rappresentanti delle istituzioni con il gonfalone della Regione Puglia e della città di Foggia. “Oggi è una giornata tristissima per tutta la Puglia – ha detto il vicepresidente della Regione, Raffale Piemontese -, perché un tragico evento ha strappato 7 persone ai propri cari. Attendiamo le indagini che sta effettuando in maniera mirabile la Procura di Foggia per far luce su ciò che è accaduto e per fare in modo che non accada mai più”. “Ci stringiamo come comunità vicino alle famiglie – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Rosa Barone -, è un lutto non solo cittadino ma è un lutto dei cuori della comunità”.

All’ultimo saluto al pitola anche la famiglia Pucillo, proprietari della società Alidaunia, che effettua il servizio navetta da e per le Isole Tremiti. L’omelia è stata celebrata dal vicario generale don Giulio Dal Maso. “Oggi abbiamo perso una eccellenza foggiana, ed è giusto che questa città abbia proclamato il lutto cittadino. Questa liturgia deve assolutamente affondare le sue radici nella consapevolezza profonda, ovvero che le migliori parole non potranno mai uscire dalla mia bocca perché in questi contesti le migliori parole sono quelle non dette. La via di Dio oggi è la seguente: meno si dice meno si sbaglia, più si tace e più si è rispettosi. Non è il momento di chiarire le cose, accettiamo l’idea di non capire sempre tutto. In questo momento scegliamo di mettere l’accento sulle cose belle. La fiamma di Gigi è accesa, e non saremo certo noi a spegnerla. Oggi siamo qui per tutelarla, per contemplarla. Raccogliamo il testimone di Gigi e portiamolo avanti. Forse non sapremo volare come sapeva fare Gigi, ma alcuni voli si fanno con il cuore, con la mente e con la testimonianza”.

