“Ergastolo al basista della strage di San Marco in Lamis”. In Appello chiesto il massimo della pena per Caterino

Chiesto l’ergastolo per Giovanni Caterino alias “Giuann Popò”, 42enne di Manfredonia già condannato al massimo della pena nel processo di primo grado che si è tenuto presso il Tribunale di Foggia. Nelle scorse ore i giudici della Corte d’Appello di Bari hanno avanzato la stessa richiesta per l’imputato, ritenuto dall’accusa il basista della strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017 quando vennero ucciso il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, il cognato Matteo De Palma e i contadini Aurelio e Luigi Luciani.

Ancora ignoti il commando armato e i mandanti nonostante ci sia il sospetto che dietro l’agguato possa esserci il clan Li Bergolis-Miucci-Lombardone di cui Caterino farebbe parte. La sentenza prevista prossimamente.

