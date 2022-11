Ragazzo investito in via Natola a Foggia, trasportato in ospedale in condizioni serie

Gravissimo incidente stradale questa sera a Foggia in via Natola. Un ragazzo è stato investito da un’auto, forse mentre attraversava la strada in compagnia di un’amica, anche quest’ultima in ospedale e sotto choc.

L’impatto sarebbe stato violentissimo, distrutto il parabrezza del veicolo. Sconvolto anche il conducente del veicolo che si è fermato per chiedere aiuto. Sul posto polizia locale, 118 e un’auto medica.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui