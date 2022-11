Oggi in Puglia si registrano 358 nuovi casi di positività al Covid su 3.099 test giornalieri per una incidenza dell’ 11,5%.

Non si registrano decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 119, nella Bat 15, nel Brindisino 62, in provincia di Foggia 34, nel Leccese 96 e in provincia di Taranto 27. Sono cinque i positivi residenti fuori regione. Dei 12.669 attualmente positivi 161 sono ricoverati in area non critica e 10 in terapia intensiva.