Esonda il Candelaro, travolti i campi e distrutte le colture. Agricoltori in ginocchio per il maltempo

Il fiume Candelaro, in piena per le abbondanti piogge delle ultime ore, ha esondato in località “Villanova”, nella piana a valle di Rignano Gargano, inondando i campi circostanti e distruggendo diversi ettari di colture ortive.

Non è la prima volta che il fiume esonda in quella zona. L’ultima alluvione nel luglio del 2021 quando a causa di forti temporali tutta la fascia pedegarganica a ridosso della provinciale che collega Manfredonia all’Alto Tavoliere, fu invasa da acqua, fango e detriti con danni ingenti all’agricoltura.

