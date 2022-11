Mafia foggiana, arrestato per evasione Tizzano. Operazione congiunta di Carabinieri e Polizia di Stato

Nella serata di ieri, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia insieme agli agenti della squadra mobile della locale Questura, a seguito di un’operazione congiunta eseguita in pieno centro a Foggia, hanno rintracciato ed arrestato per evasione Fabio Tizzano, 42enne foggiano della batteria Moretti-Pellegrino-Lanza, sottoposto agli arresti domiciliari a Chieti, dove appunto l’uomo stava scontando tale misura cautelare derivante da un suo precedente arresto per droga ed anche per l’indagine antimafia “Decima Azione”, dove in primo grado era stato tra l’altro già condannato presso il Tribunale di Foggia, a seguito del processo con rito ordinario svoltosi nei suoi confronti ed a carico anche di altre persone che non avevano scelto il rito abbreviato a differenza degli altri imputati.

Gli investigatori dell’Arma e della Polizia di Stato, a seguito di una mirata attività info-investigativa, sono quindi intervenuti una volta individuato il ricercato in città, procedendo così alla relativa cattura. A seguito del relativo arresto, il pm di turno della Procura della Repubblica di Foggia ha disposto nei suoi riguardi la misura cautelare del carcere, in attesa della relativa convalida davanti al gip competente.

Già lo scorso mese di settembre, i militari del Nucleo Investigativo di Foggia, dopo un imponente blitz, avevano arrestato Tizzano, dopo che lo stesso, anche in quell’occasione, era evaso dagli arresti domiciliari, tra l’altro rendendosi irreperibile per qualche giorno.

Fondamentale, quindi, ancora una volta, la pronta risposta della “Squadra Stato” al fine di garantire sicurezza e legalità nel territorio della Capitanata.

“In ultima analisi – riporta una nota divulgata dai carabinieri – va precisato che la posizione della persona arrestata è al vaglio dell’autorità giudiziaria e che la stessa non possa essere considerata colpevole sino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva”.

