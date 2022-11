In una zona impervia di Apricena sono stati trovati i resti dell’elicottero Alidaunia precipitato oggi. A bordo c’erano 7 persone: nessuno si è salvato. Le immagini dei soccorsi mostrano la difficoltà di operare nella zona rurale, anche per via del maltempo e della fitta nebbia. Sul posto, in località Castel Pagano, sono intervenute le unità del 118 provenienti da Lesina (Foggia) e tre squadre della protezione civile di Apricena oltre ai carabinieri.