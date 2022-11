Dall’Argentina all’entroterra del Subappennino Dauno, nuovi residenti nel piccolo centro di Roseto

Da meno di un mese, nel piccolo centro dei Monti Dauni, si è registrato un piccolo incremento demografico con gli arrivi di Massimiliano, 30 anni ingegnere meccanico ed elettrico e Ayelen, 28 anni avvocato, dall’Argentina all’entroterra del Subappennino Dauno per una vita nuova.

Inseritisi già perfettamente nella comunità, anche perché in questi giorni a Roseto ci si sta preparando per il Natale con il progetto in via d’espansione de “La Fabbrica degli Elfi”, i due giovani stanno dando una grossa mano come volontariato, collaborando in modo significativo alla buona riuscita dello stesso.

Ed ancora, comunichiamo l’arrivo, in questi giorni, di una famiglia di italo-argentini, tre adulti e una bambina di 3 anni, che comprerà casa, decidendo di far crescere la propria piccola quì.

I piccoli comuni possono e devono diventare anche luoghi di arrivo e di futuro come in questo caso. A tutti loro diamo il nostro più caloroso benvenuto, è un piacere avervi come nostri nuovi concittadini.