17 arresti per gli assalti a tir e blindati, il prefetto di Foggia: “Straordinaria azione della Polizia di Stato”

Il prefetto di Foggia Maurizio Valiante si è congratulato questa mattina in Prefettura con il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Francesco Messina, il direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato Fausto Lamparelli e il questore di Foggia Ferdinando Rossi per la brillante operazione che, con il coordinamento della autorità giudiziaria, ha portato nelle prime ore del mattino all’individuazione e all’arresto a Cerignola di 17 persone ritenute responsabili dei reati di rapine pluriaggravate ai danni di furgoni portavalori, di rapina in concorso, e di reati in materia di armi, violenza privata, ricettazioni e sequestro di persona, che operavano anche al di fuori del territorio regionale.

“Il risultato dell’operazione – dice Valiante -, che fa seguito ad altri importantissimi successi investigativi, è il frutto del quotidiano impegno delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di illegalità, e conferma la capacità di risposta efficace dello Stato”. Il prefetto ha inoltre espresso “le più sincere congratulazioni alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per la straordinaria azione che stanno conducendo per garantire legalità e sicurezza in questo territorio”.