Ragazzina abusata a Cerignola, Bonito: “Addolorato come sindaco e papà. Comune parte civile se necessario”

“Come sindaco e papà sono profondamente addolorato per la vicenda che sta coinvolgendo una nostra giovanissima concittadina sottoposta a stupro da alcuni giovani della nostra città. Attendiamo gli sviluppi processuali per decidere anche una costituzione di parte civile dell’amministrazione comunale che deve sempre far sentire la propria voce in difesa dei più deboli”. Così il sindaco cerignolano Francesco Bonito dopo la denuncia dei genitori di una 13enne, presunta vittima di abusi da parte di tre ragazzi di 19 e 20 anni.