Mattinata roccaforte dell’extravergine di oliva, via al festival “FeXtra”. “Allunghiamo stagione turistica”

Due settimane dedicate all’olivicoltura del Gargano con Mattinata sempre più roccaforte dell’extravergine di oliva. Ha preso il via dall’azienda agricola Giorgio la seconda edizione di FèXtra, il festival dell’olio che interesserà diversi luoghi della città garganica con attività e incontri per valorizzare e promuovere la filiera olearia del territorio.



Per quindici giorni Mattinata sarà l’epicentro dell’olivicoltura pugliese: experience tra gli ulivi, educational e press tour, degustazioni, attività formative, visite guidate, laboratori sensoriali, concerti e attività di promozione delle imprese. Ieri la prima dimostrazione in campo con la raccolta delle olive e la molitura presso il frantoio. A fare da anfitrione il sindaco Michele Bisceglia e il coordinatore regionale delle Città dell’Olio, Cesare Troia. “Fextra – afferma il sindaco – nasce per sostenere il comparto olivicolo, ma nello stesso tempo per allungare la stagione turistica e per fare economia”.