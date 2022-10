Scorre droga tra le strade di Lucera, quasi 2,5 chili sotto sequestro. Carabinieri scoprono anche un “bazar”

I militari della Compagnia Carabinieri di Lucera hanno intensificato nell’arco delle ultime settimane l’attività di contrasto all’oramai dilagante fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nel capoluogo federiciano. In poco più di un mese, in particolare, ben 5 sono state le persone tratte in arresto dai militari dell’Arma per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e complessivamente quasi 2,5 chili di droga, di varia tipologia, sono stati posti sotto sequestro, per quello che possiamo definire uno dei business più remunerativi della criminalità operante su questo territorio.

In ordine cronologico: la sera dell’1 settembre scorso, un 23enne già noto alle Forze dell’Ordine è stato fermato in via San Severo; i precedenti specifici e il fare sospetto del giovane hanno indotto i militari a condurre il 23enne in caserma per procedere ad approfonditi controlli in esito ai quali è stato trovato in possesso di 97 grammi di hashish, abilmente occultati all’interno degli slip; posto agli arresti domiciliari su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Foggia, è stato successivamente rimesso in libertà a seguito del rito di convalida celebratosi nei giorni successivi.

Nel tardo pomeriggio del 9 settembre, i carabinieri con ausilio di unità cinofila e di un team dello Squadrone Cacciatori di Puglia hanno eseguito un accurato controllo ad un circolo privato ubicato in via Pasubio, al termine del quale un 50enne, anch’egli ben noto ai militari della Compagnia lucerina, è stato trovato in possesso di 31,2 grammi di hashish già suddivisi in una ventina di singole dosi, pronte per la relativa cessione su “piazza”; nell’occasione i militari hanno proceduto anche al sequestro del circolo ritenuto dai militari un luogo di spaccio; l’indagato è stato poi ristretto in carcere a Foggia su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Foggia e poi rimesso in libertà a seguito del rito di convalida svoltosi il giorno dopo.

Il 22 settembre, i militari dell’Arma hanno deciso di far visita ad una loro “vecchia conoscenza”, un 23enne in passato più volte denunciato e arrestato per il medesimo motivo: la detenzione ai fini di spaccio di droga; al termine della perquisizione domiciliare nella relativa abitazione, sita in zona “167”, hanno trovato un vero e proprio bazar dello stupefacente sequestrando circa 420 grammi di hashish, 40 grammi di eroina, 35 di cocaina e circa 15 di marijuana, nonché diverso materiale ritenuto dagli inquirenti strumentale alle operazioni di pesatura e confezionamento delle singole dosi da spacciare; tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Foggia, successivamente, a seguito di rito di convalida, è stato poi posto agli arresti domiciliari.

E ancora, nel pomeriggio del 7 ottobre è andato in scena, per le vie della città, un servizio di controllo coordinato del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Lucera con militari del Nucleo Operativo coadiuvati da team dei Cacciatori di Puglia e di un’unità cinofila dei CC Modugno, in esito al quale, a seguito di due distinte operazioni eseguite e breve distanza una dall’altra, nella zona di Lucera 2: è stato rivenuto un “essiccatoio” realizzato all’interno di un box ubicato all’interno di ungarage condominiale, con oltre una trentina di piante di marijuana ad esiccare nonché alcune buste con fiori e foglie della medesima sostanza già divisi, il tutto per oltre un chilo e mezzo di stupefacente; identificato il relativo “proprietario”, un 25enne incensurato, lo stesso – su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Foggia – è stato tratto in arresto e collocato ai domiciliari, misura convertita nell’obbligo di presentazione giornaliera alla P.G., a seguito del rito di convalida celebratosi nella giornata odierna.