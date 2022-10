Lagane, fasule, pettole e buon vino dei Monti Dauni. È la festa di Ognissanti a Panni

Lagane e fasule, pettole, castagne e buon vino dei Monti Dauni. È la festa di Ognissanti in programma a Panni (Fg) il prossimo lunedì 31 ottobre organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Amedeo De Cotis in collaborazione con la locale Pro Loco. I sapori e i colori dell’autunno nei borghi dell’Appennino dauno assumono un significato particolare ed evidenziano l’autenticità e l’identità di questi luoghi. Lunedì 31 ottobre a partire dalle ore 19 in Largo Crociate va in scena “La festa di Ognissanti”: cibo, musica e divertimento per grandi e piccini. Oltre alle prelibatezze enogastronomiche, canti e balli con il “Duetto Lucano”.