Foggia, si laurea a 71 anni in Medicina e Chirurgia. Michele corona il suo sogno

Si chiama Michele Micunco, è un biologo di 71 anni e nella giornata del 26 ottobre si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Foggia. Presentato e seguito dal prof. Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Unifg, il neo laureato ha discusso la tesi dal titolo “La Procalcitonina nella manifestazione della sepsi”.

“Non gli abbiamo fatto sconti” – ha detto con ironia il prof. Serviddio in seduta di laurea. “Il suo percorso” – ha aggiunto il docente – è quello di uno studente modello. La passione e la dedizione ripagano sempre e siamo felici di poter avere un esempio di quanto ci sia sempre tempo per imparare dagli errori, cosa importantissima per un medico, e seguire le proprie ambizioni.”

Micunco ha infatti definito questo traguardo “un sogno che si realizza”, sottolineando l’intenzione di sfruttare pienamente questo titolo senza “metterlo nel cassetto”.

Una storia di riscatto e passione, quindi, che parte dall’Unifg e diventa esempio per i più giovani ma anche per gli adulti che, troppo spesso, smettono di credere in sè stessi.

