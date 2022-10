Negozi chiusi contro il caro bollette, Cerignola prima città del Foggiano a protestare: “Tutti in piazza”

La protesta è già iniziata. Cerignola è la prima città della Capitanata ad alzare la voce contro il caro bollette. Già da questa mattina serrande abbassate e sit in nelle vie del centro. A promuovere l’iniziativa è il Comitato Spontaneo Ristoratori e Commercianti di Cerignola che in serata ha organizzato un corteo che partirà dalla piazza del Duomo e si concluderà dinanzi al Municipio dopo aver attraversato le principali vie cittadine.

“È necessario partecipare, perché quella del caro bollette è una urgenza che riguarda tutti – affermano gli esercenti cerignolani -, non soltanto noi ristoratori o commercianti. È inutile lamentarsi, magari sui social network, se poi quando arriva l’occasione di far sentire la propria voce ci si tira indietro. Oggi chiediamo a tutti di non aprire i negozi, i bar e i ristoranti, e stasera tutti in piazza contro il caro bollette”.

