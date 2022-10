Nuovo atto vandalico a Foggia. Questa volta la denuncia arriva da Parcocittà. “A chi si è divertito e rovinarci una delle panche del nostro anfiteatro, importante sia per accogliere il pubblico ai nostri eventi che semplicemente per ospitare chi viene a trovarci, vogliamo dire che il danno lo ha fatto non solo a noi ma a tutti. Perché Parcocittà è di tutti. Tranne di chi vuole solo distruggere e far del male in questa città”.