20 milioni per rendere Accadia un gioiello della Puglia. Wedding e altri progetti, così rinasce Rione Fossi

Accadia è l’unico comune della Puglia ad aver ottenuto un cospicuo finanziamento nell’ambito del Pnrr Borghi. Ben 20 milioni di euro per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di Rione Fossi. L’obiettivo è contrastare il progressivo spopolamento certificato dai dati del censimento Istat, attraverso progetti di riqualificazione del territorio ma anche di innovazione e di infrastrutturazione digitale per favorire l’insediamento di nuove attività. Nel frattempo sono iniziati i primi lavori presso il Palazzo Baronale “Di Stefano”.

Dopo alcuni mesi siamo tornati ad Accadia dove abbiamo ascoltato Michele Ferro, esperto di storia locale, che ha contribuito a redigere il progetto, la cui responsabile regionale è Anna Maria Candela. “Il progetto è ormai definitivo, è stato vagliato dal Ministero dei Beni Culturali, nei prossimi mesi verranno espletati i vari bandi per realizzare gli interventi previsti: 14,5 milioni per interventi strutturali e di restauro; 5,5 milioni di euro per le attività. Intanto sono già iniziati i lavori di restauro del Palazzo Baronale dove verrà trasferito il museo civico, poi toccherà al Fortino Longobardo che diventerà un ostello con annessa ciclo officina a disposizione dei bikers, in uno dei palazzi che verranno restaurati nascerà la Scuola di Diritto Comunitario fortemente voluta dal nostro sindaco. Si punterà molto al Wedding e a collegare i Monti Dauni con il Gargano attraverso pacchetti turistici mirati, prevedendo anche un collegamento con navette dalle località di mare. Tutti i lavori previsti nel progetto dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2026, per poi avviare il tutto nel 2027, l’anno della rinascita e della ripartenza. E poi – conclude Ferro – il 2027 coincide con il centenario dell’incoronazione della Madonna del Carmine di Monte Crispignano”.

Ci crede e non poco anche il sindaco di Accadia, Agostino De Paolis: “È un investimento che può cambiare le sorti di Accadia e di tutti i Monti Dauni, a condizione che si faccia un lavoro approfondito e che si vada oltre la risorsa economica. Al centro c’è Accadia, ma sarà tutto il territorio a beneficiarne”.

