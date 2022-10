A Foggia il Pride Puglia 2023. Luxuria: “Sarà una città seducente, una città dei colori e della pace”

Un annuncio importante da parte del Circolo Arcigay Le Bigotte in Biblioteca Magna Capitana a Foggia, dove ci saranno nuovi spazi arcobaleno e un gruppo di lettura queer e lgbt+ in un luogo aperto in cui la storia di ognuno può essere letta, agita e vissuta da tutti. Sarà Foggia il prossimo giugno 2023 ad ospitare dopo 8 anni il Puglia Pride. E lo farà con la grande madrina Vladimir Luxuria presente anche lei all’annuncio di Alice Rizzi e dei giovani del circolo.

“Un anno fa eravamo in piazza a manifestare contro la mancata approvazione del DDL Zan. Siamo diventati qualcosa di più quel giorno, abbiamo cominciato a lavorare con un gruppo serrato, abbiamo lavorato bene, perché abbiamo avuto feedback positivi, la comunità è cresciuta. Sentiamo che è arrivato il momento, che la città ce lo chiede e se lo merita”.

Tante le associazioni attive che sono già coinvolte e che affiancheranno Le Bigotte nell’organizzazione. Agedo Gabriele Scalfarotto, Link, Uds, Libera, Famiglie Arcobaleno, Aps Creo, Arci Foggia, Associazione Maria Teresa Di Lascia, Parole Contrarie e TedX.

“Sono molto contenta, ho già messo in agenda la data del 10 giugno. Foggia sarà la città dei colori, della pace, sarà seducente e attrattiva. Che dice a tutti e tutte che qui non bisogna fuggire ma arrivare. Tanti posti qui a Foggia mi ravvivano ricordi. Oggi mi son ricordata di un episodio brutto in Via Galliani dove degli amici erano pieni di sangue, erano stati presi a sprangate. Foggia ha la possibilità di crescere col Pride economicamente e culturalmente”, ha osservato Luxuria, che non ha ancora sciolto il nodo di una sua possibile candidatura a sindaca della città.

Saranno dunque 8 mesi di un lungo percorso verso la parata del 10 giugno. Fino ad allora il percorso è aperto a quante associazioni vorranno aderire.

“Prendetevi questo Pride, è di tutti”, è stato il motto di Rizzi.

Forte l’impegno dei genitori Agedo rappresentati da Rosa Pedale. “La famiglia ha tempi lunghi di metabolizzazione, alcuni studi dicono che si scopre la propria identità sessuale dai 4 agli 8 anni, ma ce lo venite a raccontare solo a 21. Servono orgoglio, dignità e tempo. Agedo contribuirà con le proprie risorse. Il nuovo è arrivato, noi che siamo nelle scuole abbiamo la netta sensazione che la nuova generazione è pronta, più pronta degli insegnanti. Tutte quelle botte non sono state inutili”.

Nel corso della conferenza è stato anche presentato il nuovo logo de Le Bigotte: un occhio che racchiude delle labbra con un asterisco simbolo LGBT+ concepito dal graphic designer Jacopo Coen. Parlare Guardare e Identità.

“A pochi mesi dalle elezioni potranno essere ospitati solo i candidati sindaci che potranno offrire una sede ad una associazione così importante. Sono davvero emozionata e felicissima. È bello per chi come me ha vissuto momenti belli e brutti. La mia città è stata quella che per prima mi ha scelta. All’istituto ragionieri per programmatori mi elessero rappresentanti di istituto. Sì fidarono che una come me potesse rappresentare tutti gli studenti. Foggia non è solo questo, Foggia è soprattutto questo”.

