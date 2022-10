Monti Dauni come una valle della felicità: si vive meglio e più a lungo. “Siamo quello che mangiamo”

Gusto, Vita e Longevità. Perché sui Monti Dauni si vive meglio e più a lungo? È stato il tema dominante dell’appuntamento con la Daunia, giunto alla 27^ edizione e che vede come ogni anno protagonista lo chef contadino, Peppe Zullo, e la sua tenuta di Orsara di Puglia. “Gusto, vita, longevità. Ognuno di questi termini germoglia da radici profonde il concetto di persistenza, quello di esserci nel tempo, di proseguire un cammino virtuoso affrontando e superando difficoltà e ostacoli”.

Al centro del dibattito, moderato dal giornalista Oscar Buonamano, i risultati di un recente studio dell’Università di Foggia che ha confermato quanto l’agro di Orsara sia ricco di selenio, sostanza antiossidante che previene le patologie correlate all’età, tanto da costituire un ‘elisir di lunga vita’ per i numerosi centenari dei nostri paesi, testimonianza vivente di quanto un ambiente e un’alimentazione salubri e incontaminati siano importanti per il benessere. Natura, nutrizione e cultura sono gli ingredienti di quella che Peppe Zullo ha ribattezzato come la Valle della Felicità, un’area che comprende Orsara e gli altri incantevoli borghi dei Monti Dauni, all’interno della quale sviluppare azioni e progetti improntati a valorizzare stili di vita, di alimentazione e fruizione del territorio capaci di costruire il futuro. E a dar manforte a questo progetto l’intervento del docente dell’Università del Sannio, Ettore Varricchio, da noi intervistato.