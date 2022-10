La storia di Ricardo Rao, dall’Amazzonia alla provincia di Foggia. Fuga per non morire

Dal Brasile a Lucera, in cerca di tranquillità e per sfuggire alla morte. Ricardo Rao è un avvocato, poeta, giornalista e indigenista brasiliano. Funzionario del Funai, l’agenzia brasiliana per la protezione dei popoli indigeni, nel 2019 è scappato dal Brasile per sfuggire alle minacce di morte e da allora vive in Italia. Per alcuni anni a Roma, da alcuni giorni a Lucera.

“Sono qui soprattutto per preservare la mia vita. Oggi chi come me in Brasile lavora con l’Agenzia Funai è in serio pericolo di vita. Diversi miei colleghi sono stati uccisi. Se non avessi lasciato in tempo il Brasile sarei morto anch’io. Ho ricevuto tante minacce. Ho scelto di trasferirmi a Lucera su invito di un carissimo amico, mi ha ceduto una sua abitazione, nei prossimi giorni mi raggiungerà mia moglie e il bambino. Ho molta paura di tornare in Brasile”.