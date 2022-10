In lieve calo i ricoveri Covid al Riuniti di Foggia. Nel report divulgato oggi dall’ospedale figurano 20 pazienti, due in meno rispetto ad una settimana fa. 17 persone si trovano in Malattie Infettive, 3 in Pneumologia. Vuota la Rianimazione. L’età media dei ricoverati è 78 anni, 10 uomini e 10 donne.