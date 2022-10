Maltempo: scatta l’allerta gialla in Puglia per vento e temporali. L’avviso della Protezione civile

Allerta gialla in tutta la Puglia per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali dalle ore 8.00 di domani, giovedì 13 ottobre, e per le successive 12 ore.

Secondo l’avviso diramato della Protezione civile, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del territorio, con quantitativi cumulati localmente moderati.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. (Ansa).