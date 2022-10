Crisi e caro bollette, tempo di scelte in Capitanata. “Rinnovabili? Agrovoltaico unica soluzione”

Sui Monti Dauni gli Stati generali delle energie rinnovabili. Se ne è parlato nel corso di un incontro sull’economia circolare organizzato dal Gal Meridaunia che ha chiamato a raccolta diversi stakeholder provenienti da tutta Europa per fare il punto della situazione sulla crisi energetica che sta attanagliando il vecchio continente con seri problemi in Italia dovuti al caro bollette.

“I Monti Dauni – ha detto il coordinatore di Oil Free Zone, Pasquale Bizzarro – sono da sempre un territorio vocato alle rinnovabili, producono tanta energia verde grazie ai numerosi impianti eolici, ma purtroppo i benefici sono quasi nulli. E questo non va bene. È giunto il momento di fare scelte ponderate e soprattutto dire basta a chi viene da noi all’assalto del vento solo per i propri interessi”. “È vero – ha aggiunto Laura Di Mauro responsabile di M2 Energia – è l’ora delle scelte, e in Capitanata la scelta migliore è quella dell’agrovoltaico”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui