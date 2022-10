Tentato duplice omicidio a Macchia, il prefetto di Foggia esalta la Squadra Stato

“Compiacimento per l’immediata, capillare ed efficace attività investigativa condotta dalle Forze di Polizia” è stato espresso dal prefetto di Foggia Maurizio Valiante (in foto) dopo il fermo per tentato duplice omicidio di Orazio Pio La Torre, 30enne di Monte Sant’Angelo sospettato di aver esploso colpi di pistola al termine di una lite per questioni di vicinato a Macchia.

Valiante, riporta una nota divulgata dalla Prefettura, “ha rimarcato con soddisfazione la capacità mostrata ancora una volta di assicurare in tempi rapidi alla Giustizia il presunto responsabile del tentato duplice omicidio, che subito dopo la sparatoria, si era dileguato cercando invano di far perdere le proprie tracce”.

L’operazione è stata portata a termine brillantemente dalle Forze di Polizia della Squadra Mobile della Questura di Foggia, della Compagnia Carabinieri di Manfredonia, del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Foggia, con il contributo determinante dello Squadrone Eliportato Cacciatori ‘Puglia’. “La sparatoria della scorsa sera – si legge sul comunicato della Prefettura – ha scosso la comunità residente in località Macchia a Monte Sant’Angelo”.