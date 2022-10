È morto Federico Trisciuoglio, storico boss della mafia foggiana. Da tempo era al 41 bis

È morto Federico Trisciuoglio detto “Enrichetto Lo Zoppo”, uno dei boss storici della Società Foggiana. L’uomo, 69 anni, si trovava in carcere da tempo mentre da alcuni mesi era in regime di 41 bis. Malato da tempo, da qui il soprannome “Lo Zoppo”, Trisciuoglio è stato coinvolto negli anni in tutte le maggiori inchieste contro la mafia foggiana, ultima in ordine di tempo “Decimabis” per la quale era ancora sotto processo, in attesa della sentenza del rito abbreviato.

Poche settimane fa il pentito Patrizio Villani aveva raccontato un’altra verità in merito all’omicidio di Giovanni Panunzio trucidato il 6 novembre 1992 a Foggia. Fu Trisciuoglio ad uccidere l’edile e non Donato Delli Carri, come inizialmente raccontato dal testimone Mario Nero.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui