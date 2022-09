Esercito, cambio al vertice nella caserma di Foggia. Gatto passa il testimone a Cucinotta

Cerimonia di avvicendamento del comandante dell’11° Reggimento genio guastatori presso la caserma Sernia di Foggia. Alla presenza del comandante della Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, il generale di Brigata Paolo Sandri, e delle autorità civili e militari della città, il colonnello Simone Gatto ha lasciato il comando dell’unità, passando il testimone al parigrado Luigi Cucinotta.

Nell’occasione, con il personale militare schierato in armi, si è tenuta la cerimonia solenne della sostituzione del drappo della Bandiera di guerra del Reggimento, decorata di una Medaglia di Bronzo al Valor Militare, di una Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito e di una Medaglia di Bronzo al Valor Civile.

Gatto lascia il Reggimento dopo tre anni di intensa attività, durante i quali il reparto ha visto il proprio personale operare in teatri esteri quali Libano, nell’ambito dell’operazione ONU “Leonte”, e Bulgaria, nell’operazione NATO “eVA” (Enhanced Vigilance Activity). Sotto il comando del colonnello Gatto, gli uomini e le donne dell’11° Reggimento Genio Guastatori sono stati impegnati anche sul territorio nazionale, in particolare nelle città di Napoli, Bari e Foggia nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, dove tuttora conducono, in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia, attività di pattugliamento, di perlustrazione e vigilanza di obiettivi sensibili.