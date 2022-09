La carica dei 40 parlamentari della Puglia, Dalla Chiesa guida la truppa di Forza Italia. Tanti gli esclusi illustri

È ufficiale la mappa dei parlamentari che rappresenteranno la Puglia a Roma. Lo scenario è dominato dal Movimento 5 Stelle, primo partito del Sud, e centrodestra, coalizione vincitrice delle Politiche. 27 i deputati, 13 i senatori. Alla Camera guida la truppa di Forza Italia Rita Della Chiesa, volto noto della tv e figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia. Con lei Mauro D’Attis, Giandiego Gatta, Marcello Lanotte e Andrea Caroppo.

Per i 5 Stelle Marco Pellegrini, Gianmauro Dell’Olio, Patty L’Abbate, Carla Giuliano, Leonardo Donno e Giorgio Lovecchio. Per la Lega Davide Bellomo, Rossano Sasso e Toti Di Mattina. Per Fratelli d’Italia Saverio Congedo, Mariangela Matera, Dario Iaia, Giandonato La Salandra, Giovanni Maiorano, Marcello Gemmato e Raffaele Fitto. Per Noi Moderati Alessandro Colucci. Per il Pd Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi. Per Sinistra-Verdi Aboubakar Soumahoro e per il Terzo Polo Mara Carfagna.

Al Senato eletti Matteo Salvini (Lega), Roberto Marti (Lega), Francesco Paolo Sisto (Forza Italia), Filippo Melchiorre (Fratelli d’Italia),Vita Maria Nocco (Fratelli d’Italia), Anna Maria Fallucchi (Fratelli d’Italia), Antonio Trevisi (5Stelle), Gisella Naturale (5Stelle), Giovanbattista Fazzolari (Fratelli d’Italia), Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia), Dario Damiani (Forza Italia), Francesco Boccia (Pd) e Valeria Valente (Pd). Gli eletti in provincia di Foggia sono nove, sette del territorio (Gatta, Pellegrini, Lovecchio, Giuliano, La Salandra, Fallucchi e Naturale) e due di Barletta (Lanotte e Damiani).

Out l’ex ministra Teresa Bellanova (Azione-Italia Viva) e il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese (Pd). Tra gli sconfitti illustri l’ex sottosegretario al Lavoro e attuale direttore generale Arpal Massimo Cassano, rappresentante del Terzo Polo. Fuori dal Parlamento anche la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, gli assessori regionali Anita Maurodinoia e Sebastiano Leo e la sottosegretaria uscente alla Giustizia Anna Macina. (In foto, Dalla Chiesa, Carfagna, Soumahoro, Boccia; sotto, Fitto, Salvini, Sasso e Zullo)

Seguici anche su Instagram – Clicca qui