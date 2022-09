Letta annuncia: “Non mi ripresento al Congresso. Oggi è un giorno triste per l’Italia e l’Europa”

Il segretario del Pd, Enrico Letta, al Nazareno per la conferenza stampa sul voto, ha annunciato che non si ricandiderà. “Non mi ripresento al Congresso”. In buona sostanza non si ricandiderà alla segreteria del partito dopo la sconfitta alle Politiche 2022. Nella sede del Pd, a Roma, ci sono, fra gli altri, le capigruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, il coordinatore della segreteria Marco Meloni e il tesoriere Walter Verini.

Letta ha fatto sapere che “faremo una opposizione dura e intransigente. Gli italiani e le italiane hanno scelto, una scelta chiara e netta, la destra, il governo avrà un governo di destra. Oggi è un giorno triste per l’Italia e l’Europa”. E ancora: “Questa legislatura sarà la più a destra, è un rammarico profondo ma anche uno stimolo a continuare a lottare. Nei prossimi giorni riuniremo gli organi di partito per accelerare il percorso che porterà a un congresso”.

