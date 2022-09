“Vi voglio bene!”. Così sui social Napoleone Cera, dopo la notizia dell’elezione di Giandiego Gatta in Parlamento. Il risultato dell’avvocato sipontino, infatti, riapre le porte del Consiglio regionale al giovane politico di San Marco in Lamis, a processo assieme al papà Angelo nel filone di indagine “C’era una volta”. Diversi gli attestati di stima sulla pagina Facebook per il risultato incassato. Cambia il vento a Roma, qualcuno si ossigena anche in Puglia.