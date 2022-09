Gatta realizza il sogno del Parlamento: “Abbiamo vinto ovunque. Sarò ancora più vicino al territorio”

“Dopo una notte insonne, alle 4 ho capito che eravamo al riparo dalle rimonte. Sono molto soddisfatto”. Sorride Giandiego Gatta neo parlamentare manfredoniano in quota Forza Italia. “La gente ha espresso una sorta di valutazione sull’operato della Regione Puglia e sul mio avversario (Raffaele Piemontese, ndr). Abbiamo vinto dappertutto tranne a Monte Sant’Angelo dove ha vinto Piemontese e San Giovanni Rotondo dove ha vinto il M5S. Abbiamo anche migliorato i nostri dati. Ho avuto 50mila voti di preferenza, credo non siano pochi. Sarò ancora più vicino al territorio e non mi trasferirò a vivere a Roma. Avrò contatti costanti con tutti gli amministratori che vorranno collaborare” assicura Gatta.

“Il centrodestra ha ottenuto ottimi risultati anche in Puglia – conclude il neo onorevole – dove Forza Italia ha persino incalzato gli amici Fratelli d’Italia. Ringrazio anche i cittadini della Bat per la fiducia. Lì ho raccolto tante istanze e ho visitato numerose aziende. Insieme ai miei referenti daremo molte risposte”.

