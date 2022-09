Elezioni 2022, affluenza in calo: alle ore 12 in metà dei comuni è al 18,39%

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola “Giovanni XXIII – Piazzi” a Palermo. Il capo dello Stato ha anticipato l’arrivo nell’istituto di via Rutelli, per evitare la concomitanza con la cerimonia di commemorazione per l’uccisione del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancus, avvenuta il 25 settembre del 1979 nella stessa via. Il capo dello Stato ha votato, come di consueto, nella sezione 535, accolto da un applauso degli scrutatori e delle persone presenti.

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 18,39% degli aventi diritto, quando i dati sono circa alla metà (relativi a 4.014 comuni su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 19,18% degli elettori per la Camera.

Primo dato ufficiale relativo alle elezioni politiche 2022 a San Severo. Alle ore 12,00 ha votato il 10,60% degli aventi diritto al voto, per l’esattezza 4294 elettori sui 40.500. Il dato comprende tutte le 56 sezioni ubicate nel territorio urbano della città. Gli elettori di San Severo sono complessivamente 40500, di cui 19374 uomini e 21126 donne.